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02 июля 2025, 16:25

В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие

02 июля 2025, 16:25
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фото: иллюстративное
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В Ивано-Франковской области в селе Криворовня произошло ДТП с участием двух авто, травмированы водитель и несовершеннолетняя пассажирка

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Утреннее сообщение о ДТП поступило в полицию Верховинского района. Авария произошла в селе Криворовня.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Опель Астра" выехал на полосу встречного движения. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем "Ниссан Рок". В результате аварии травмы получили сам водитель "Опеля" и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля "Ниссан". Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит все необходимые следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, смертельное ДТП в Черкасской области: женщина погибла, водитель госпитализирован.

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