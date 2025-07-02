В Днепре мужчина попал под колеса микроавтобуса "Укрпочты"
В Днепре произошла авария с автомобилем "Укрпочты". Под колеса машины попал пешеход
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Там микроавтобус доставки "Укрпочты" сбил мужчину. На место ДТП вызвали милиционеров. Полиция будет выяснять обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее в Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста. Теперь правоохранители ищут свидетелей.
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