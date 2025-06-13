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13 июня 2025, 18:37

Суд оштрафовал трех жителей Полтавщины за незаконную продажу топлива

13 июня 2025, 18:37
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фото: Бюро экономической безопасности
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Трех жителей Полтавщины оштрафовали за незаконную продажу дизельного топлива

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области Пирятинский районный суд признал виновными троих жителей Лубенского района в организации незаконного хранения и сбыта топлива.

Следствие установило, что мужчины хранили и продавали дизтопливо неизвестного происхождения без разрешительных документов. Точку сбыта обустроили у дороги международного значения, используя для хранения горючего нежилые помещения на автостоянке.

У злоумышленников изъяли 4 тыс. литров дизельного топлива стоимостью свыше 200 тыс. грн.

Обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (сбыт подакцизных товаров, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и назначен штраф.

Напомним, в Полтавской области поймали с поличным работников "Укрзализныци", которые воровали топливо из локомотива.

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