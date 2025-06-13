Суд оштрафовал трех жителей Полтавщины за незаконную продажу топлива
Трех жителей Полтавщины оштрафовали за незаконную продажу дизельного топлива
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области Пирятинский районный суд признал виновными троих жителей Лубенского района в организации незаконного хранения и сбыта топлива.
Следствие установило, что мужчины хранили и продавали дизтопливо неизвестного происхождения без разрешительных документов. Точку сбыта обустроили у дороги международного значения, используя для хранения горючего нежилые помещения на автостоянке.
У злоумышленников изъяли 4 тыс. литров дизельного топлива стоимостью свыше 200 тыс. грн.
Обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (сбыт подакцизных товаров, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и назначен штраф.
Напомним, в Полтавской области поймали с поличным работников "Укрзализныци", которые воровали топливо из локомотива.