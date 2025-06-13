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13 июня 2025, 16:47

В Житомирской области водитель Lexus сбил 14-летнюю девочку

13 июня 2025, 16:47
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области расследуют ДТП. Водитель Lexus на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку с самокатом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 12 июня на улице Житомира. 55-летний житель Прикарпатья ехал за рулем Lexus в направлении поселка Гришковцы. На перекрестке он наехал на местную жительницу, переходившую пешеходный переход с самокатом.

В результате аварии 14-летняя девочка получила травмы. Ее госпитализировали в реанимацию. Правоохранители задержали водителя.

"Начато досудебное расследование по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской женщина на Tesla сбила велосипедиста. В результате аварии 13-летний мальчик получил травмы. Сейчас ребенка госпитализировали.

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