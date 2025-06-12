фото: Национальная полиция

В ночь на 12 июня в селе Столпин Ровенской области произошло смертельное ДТП. 22-летний житель села Свитанок, управляя мотоциклом "LX 200", не справился с управлением во время поворота и упал

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате ДТП молодой водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Следователи предварительно квалифицировали событие по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители еще раз призывают граждан соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными в темное время суток и неукоснительно соблюдать условия комендантского часа.

Напомним, на Волыни судили водителя, сбившего 75-летнего велосипедиста. Водитель скрылся с места аварии, оставив пострадавшего без помощи.