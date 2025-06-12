Фото: Нацполиция

В Черкасской области расследуют ДТП с Tesla и велосипедом. В результате аварии госпитализировали подростка

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Авария произошла в Черкассах 11 июня. 44-летняя женщина за рулем Tesla Model 3 ехала по Университетской улице. На перекрестке она столкнулась с велосипедистом. В результате столкновения 13-летний мальчик получил травмы. Его госпитализировали в больницу, где он сейчас находится под наблюдением врачей.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Полные обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Волыни судили водителя, сбившего насмерть 75-летнего велосипедиста. Водитель превысил скорость, сбил пенсионера и скрылся с места аварии. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.