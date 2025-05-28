В Бердичеве ночью подожгли два автомобиля военных
В ночь на 28 мая в Бердичене Житомирской области произошли два случая возгорания автомобилей, принадлежащих военнослужащим
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Спасатели быстро локализовали пожары, однако огонь успел повредить моторные отсеки и внешние элементы обоих автомобилей.
Полицейские устанавливают причастных к поджогам авто.
Правоохранители просят очевидцев происшествия сообщить любую важную информацию по номеру +380 (68) 076-07-06, на 102 или в ближайшем отделении полиции.
Напомним, ранее в Киеве задержали молодых парней, которые подожгли два военных автомобиля. Такую "работу" они обнаружили в соцсети. "Заказчик" обещал им до 15 тысяч долларов за такие "задания".
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