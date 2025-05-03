Фото: Нацполиция

В Одессе произошла стычка с полицейскими. Неизвестный мужчина напал на них с ножами и ранил

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на Куликовом поле в Одессе. Мужчина напал с двумя ножами на полицейских, которые несли службу по охране общественного порядка.

Один из полицейских, чтобы защититься, применил огнестрельное оружие. Злоумышленник был госпитализирован с ранением. Самих полицейских тоже госпитализировали медики.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа)", - сообщили в полиции.

Напомним, что в ночь на 29 марта 44-летний пьяный мужчина во Львове избил 29-летнего полицейского. Правоохранитель скончался на месте событий.