В Киеве "шахед" взорвался возле укрытия: момент попал на видео

фото: скриншот с видео

В Киеве во время массированной атаки российских дронов зафиксирован момент прилета прямо у входа в укрытие.

Видео инцидента появилось в сети, передает RegioNews.

На записи видно, как люди находились рядом с входом в подземный паркинг, который использовался в качестве укрытия. В этот момент раздается мощный взрыв — шахед попадает всего в нескольких метрах от входа.

Камера зафиксировала яркую вспышку и сильную ударную волну, поднявшую пыль и обломки.

К счастью, никто не пострадал, хотя взрыв был очень близок к людям.

Как известно, в результате вражеской атаки по Киеву пострадали 11 человек , повреждены дома и бизнесцентр.

Напомним, в ночь на 25 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.

По всей стране пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены