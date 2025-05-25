Трагедия на Житомирщине: среди жертв российской атаки – трое детей

фото: ГСЧС Житомирщины

Сегодня, 25 мая, во время вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей 8, 12 и 17 лет

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Тело одного ребенка спасатели деблокировали из-под завалов.

Еще 12 человек получили ранения. Среди них 10 пострадавших в частных домах, 8 человек спасены, все они госпитализированы.

В Бердичевском районе двое раненых, в том числе один ребенок.

В результате удара разрушены и повреждены частные дома, многоэтажки и хозяйственные постройки.

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Взрывы были слышны во многих украинских городах. В Киеве из-за вражеской атаки пострадали 11 человек, повреждены дома и бизнесцентр.