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Следователи отправили на скамью подсудимых троих жителей Звягельщины. Им грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло в феврале в поселке Довбыши.

В дом местного жителя ворвались несколько мужчин, требуя признаться в воровстве. Не получив "нужную" информацию, нападавшие отвезли пострадавшего в лес и продолжили издевательство.

Один из них заставил потерпевшего опуститься на колени, нанес ему несколько ударов по телу прикладом и произвел несколько "предупредительных" выстрелов.

Чтобы сбежать от нападавших, мужчина "признался" им в преступлении и назвал адрес дома, в котором якобы спрятал похищенное. Когда фигуранты подвезли его в указанное место, он сбежал и обратился в полицию.

Правоохранители задержали односельчан заявителя в возрасте 32, 41 и 46 лет, подозреваемых в причастности к событиям.

30 апреля следователи Звягельского райотдела полиции завершили досудебное расследование.

Сообщникам инкриминирован ряд правонарушений, совершенных по предварительному сговору группой лиц:

незаконное проникновение в жилище лица (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УКУ);

пытки (ч. 2 ст. 127 УКУ);

незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146 УКУ).

Согласно действующему законодательству, каждому из фигурантов грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний.

Ранее в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже.