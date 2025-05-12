На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека, среди них – дети

фото: Национальная полиция

На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 11 мая на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Гамалеевка, Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Seat Ibiza, которым управлял 23-летний житель Львовского района и Skoda Octavia под управлением жителя Киева в возрасте 41 года.

В результате наезда телесные повреждения получили трое пассажиров Skoda – 41-летняя женщина и двое детей 3 и 10 лет, а также водитель Seat. Они были доставлены в больницу.

По факту следователи открыли уголовное производство.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на Львовщине микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками, водитель погиб.