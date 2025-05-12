На Киевщине в апреле в ДТП погибли 17 человек
В Киевской области за апрель 2025 года было зафиксировано 153 ДТП с потерпевшими
Об этом сообщила Патрульная полиция области, передает RegioNews.
В течение апреля на территории Киевской области полицейские зарегистрировали 153 ДТП с пострадавшими.
В этих авариях 188 человек получили повреждения, а 17 погибли.
Чаще всего ДТП случались из-за превышения безопасной скорости движения и нарушения правил маневрирования.
Напомним, ранее в патрульной полиции рассказали, что в марте на дорогах Киевщины погиб 21 человек.
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