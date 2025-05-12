фото: Патрульная полиция Киевской области

В Киевской области за апрель 2025 года было зафиксировано 153 ДТП с потерпевшими

Об этом сообщила Патрульная полиция области, передает RegioNews.

В течение апреля на территории Киевской области полицейские зарегистрировали 153 ДТП с пострадавшими.

В этих авариях 188 человек получили повреждения, а 17 погибли.

Чаще всего ДТП случались из-за превышения безопасной скорости движения и нарушения правил маневрирования.

Напомним, ранее в патрульной полиции рассказали, что в марте на дорогах Киевщины погиб 21 человек.