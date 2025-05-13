В Запорожье столкнулись иномарки: погибла 21-летняя девушка, госпитализировали 3 человек
Смертельная авария произошла вечером 9 мая в Коммунарском районе Запорожья. На месте аварии погибла пассажирка авто, спровоцировавшего ДТП
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, на улице Космической 25-летний водитель BMW нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварии погибла 21-летняя пассажирка BMW. Водителей и пассажира Renault госпитализировали в больницу. Виновник ДТП был задержан.
"Водителю грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такого", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области водитель Audi насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.
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