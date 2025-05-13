В Запорожье столкнулись иномарки: погибла 21-летняя девушка, госпитализировали 3 человек

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, на улице Космической 25-летний водитель BMW нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварии погибла 21-летняя пассажирка BMW. Водителей и пассажира Renault госпитализировали в больницу. Виновник ДТП был задержан.

"Водителю грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такого", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.