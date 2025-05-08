На Житомирщине задержали беглеца, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку

фото: ГПСУ

Во время проверки соблюдения пограничного режима военнослужащие 9 пограничного отряда обнаружили мужчину, который пытался избежать ответственности за изнасилование несовершеннолетней

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Инцидент произошел в поезде сообщением "Коростень - Бережесть", где пограничники остановили молодчика без документов. При попытке установить личность пассажир внезапно пытался сбежать. Однако его быстро догнали и задержали.

"В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что беглец является жителем города Овруч и находится в розыске за половое сношение с несовершеннолетней", – говорится в сообщении.

Злоумышленник был передан работникам Национальной полиции для проведения следственных действий. Кроме того, на него также составили административные протоколы за нарушение пограничного законодательства.

Напомним, в одном из сел на Вышгородщине 50-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний парень сделал это по просьбе приятеля, чтобы "снять взрослый контент".