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В одном из сел на Вышгородщине 50-летний мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

О совершении преступления сообщила мать ребенка. В прошлом месяце мужчина находился с дочерью своей сожительницы в доме, где проживала семья.

"Воспользовавшись случаем уединения, злоумышленник использовал собственное преимущество в силе, раздел 13-летнюю девочку и вопреки ее воле совершил в отношении нее действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний парень сделал это по просьбе приятеля, чтобы "снять взрослый контент".