На Житомирщине мужчину осудили за изнасилование соседской 10-летней девочки
Суд признал 28-летнего жителя Житомирской области виновным в изнасиловании ребенка
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Мужчина путем обмана заманил девочку к реке, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
После изнасилования мужчина применял к девочке психологическое давление и угрозы, чтобы ребенок молчал и не рассказал о совершенном.
В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.
Злоумышленнику назначили 11 лет заключения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний парень сделал это по просьбе товарища, чтобы "снять взрослый контент".
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