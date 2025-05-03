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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина путем обмана заманил девочку к реке, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После изнасилования мужчина применял к девочке психологическое давление и угрозы, чтобы ребенок молчал и не рассказал о совершенном.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.

Злоумышленнику назначили 11 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний парень сделал это по просьбе товарища, чтобы "снять взрослый контент".