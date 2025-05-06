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06 мая 2025, 12:45

На Житомирщине рецидивист терроризировал раненого защитника

06 мая 2025, 12:45
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фото: Национальная полиция
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В Житомирской области 42-летний рецидивист ограбил и требовал деньги у раненого защитника

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Отмечено, что фигурант неоднократно отбывал наказание за разбойные нападения и имеет статус "бродяги" в криминальной среде.

Мужчина организовал схему вымогательства средств у семьи раненого 38-летнего военнослужащего.

В ноябре прошлого года злоумышленник трижды приходил в их дом, требуя 3 000 долларов. Угрожая физической расправой, он забрал телевизор, а позже — 10 000 гривен.

Во время одной из попыток повторного вымогательства полиция задержала подозреваемого и двух его сообщников — 52-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.

Всем трем инкриминированы вымогательства, совершенные по предварительному сговору группой лиц во время военного положения. Кроме того, организатору сообщили о подозрении в разбое и в распространении преступного воздействия.

Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье воровка ограбила жену военного.

Ранее на Франковщине к трем годам заключения приговорили женщину, которая выманивала деньги у родственников военных.

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деньги полиция Житомирская область грабеж военный рецидивист
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