На Житомирщине рецидивист терроризировал раненого защитника

фото: Национальная полиция

В Житомирской области 42-летний рецидивист ограбил и требовал деньги у раненого защитника

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Отмечено, что фигурант неоднократно отбывал наказание за разбойные нападения и имеет статус "бродяги" в криминальной среде.

Мужчина организовал схему вымогательства средств у семьи раненого 38-летнего военнослужащего.

В ноябре прошлого года злоумышленник трижды приходил в их дом, требуя 3 000 долларов. Угрожая физической расправой, он забрал телевизор, а позже — 10 000 гривен.

Во время одной из попыток повторного вымогательства полиция задержала подозреваемого и двух его сообщников — 52-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.

Всем трем инкриминированы вымогательства, совершенные по предварительному сговору группой лиц во время военного положения. Кроме того, организатору сообщили о подозрении в разбое и в распространении преступного воздействия.

Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Закарпатье воровка ограбила жену военного.

Ранее на Франковщине к трем годам заключения приговорили женщину, которая выманивала деньги у родственников военных.