В Житомирской области пограничники задержали двух преступников, находившихся в розыске

фото: ГПСУ

Пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов обнаружили двух жителей Днепропетровской области, которые находились в пограничной полосе без соответствующих документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что мужчины 1990 и 1985 годов рождения находятся в розыске по ст. 190 УК "Мошенничество". Также выяснилось, что злоумышленники неоднократно отбывали наказание за совершение грабежей, краж, злостное неповиновение, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время правонарушители задержаны и переданы сотрудникам Национальной полиции, также они привлечены к ответственности за нарушение пограничного законодательства.

Напомним, в Житомирской области мошенники под видом ООН обокрали пенсионерку.