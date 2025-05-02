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02 мая 2025, 15:59

В Житомирской области пограничники задержали двух преступников, находившихся в розыске

02 мая 2025, 15:59
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фото: ГПСУ
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Пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов обнаружили двух жителей Днепропетровской области, которые находились в пограничной полосе без соответствующих документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что мужчины 1990 и 1985 годов рождения находятся в розыске по ст. 190 УК "Мошенничество". Также выяснилось, что злоумышленники неоднократно отбывали наказание за совершение грабежей, краж, злостное неповиновение, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время правонарушители задержаны и переданы сотрудникам Национальной полиции, также они привлечены к ответственности за нарушение пограничного законодательства.

Напомним, в Житомирской области мошенники под видом ООН обокрали пенсионерку.

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