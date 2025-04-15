В Киеве мужчина ударил военного ножом в грудь
В Оболонском районе столицы во время конфликта мужчина набросился на военного и ударил ножом в грудь. Врачи госпитализировали пострадавшего
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Происшествие случилось у подъезда одного из домов на улице Бережанской. Между военным и мужчиной возник конфликт. Ссора быстро переросла в драку, во время которой злоумышленник достал из кармана нож и ударил военного в грудь. Затем нападавший скрылся с места происшествия, выбросив нож.
Пострадавшего военного госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
На следующий день правоохранители разыскали злоумышленника и задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний киевлянин.
Фигуранту объявили подозрение. Его взяли под стражу.
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Хмельницкой области 18-летний юноша порезал трех знакомых. Его задержали.