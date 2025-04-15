Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля в Индустриальном районе Днепра в квартире, где подозреваемый арендовал комнату. Во время ссоры он схватил нож и ударил хозяина квартиры. После этого он скрылся, чем выбросил на улицы в мусорный бак.

Патрульные полицейские обнаружили нападающего возле одного из магазинов того же района. Его задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина ударил женщину ножом. Он пришел в подъезд и звал свою знакомую. Когда соседка сделала ему замечание – он нанес ей несколько ударов в живот ножом и бросился бежать. Правоохранители его задержали, теперь ему грозит заключение.