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15 апреля 2025, 22:55

В Днепре мужчина напал с ножом на владельца квартиры, где он арендует комнату

15 апреля 2025, 22:55
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Фото: Нацполиция
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В Днепре задержан мужчина, ударивший ножом хозяина квартиры. Инцидент произошел из-за конфликта

Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля в Индустриальном районе Днепра в квартире, где подозреваемый арендовал комнату. Во время ссоры он схватил нож и ударил хозяина квартиры. После этого он скрылся, чем выбросил на улицы в мусорный бак.

Патрульные полицейские обнаружили нападающего возле одного из магазинов того же района. Его задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина ударил женщину ножом. Он пришел в подъезд и звал свою знакомую. Когда соседка сделала ему замечание – он нанес ей несколько ударов в живот ножом и бросился бежать. Правоохранители его задержали, теперь ему грозит заключение.

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