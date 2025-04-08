Фото: Нацполиция

В столице задержан мужчина, напавший на женщину. Он ударил ее ножом

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали мужчину, напавшего на 27-летнюю киевлянку в столице. Он пришел к многоэтажке, где живет его знакомая. Однако дверь ему не открыли, но он не сдавался.

Тогда мужчина начал громко кричать и бить ногами в дверь. Из другой квартиры вышла женщина и сделала ему замечание. В ответ он получил нож, нанес девушке несколько ударов в живот и бросился бежать.

"Правоохранители задержали 52-летнего местного жителя и поместили под стражу. Ему грозит до 8 лет за решеткой", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве мужчина избил инспектора парковки. Водитель увидел, что инспектор штрафует его и набросился на него с кулаками. Теперь ему грозит до 5 лет заключения.