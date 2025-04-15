В Киевской области во время пожара погиб мужчина
Пожар произошел в воскресенье, 13 апреля, вечером на территории Калиновской громады в Броварском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Горела хозяйственная постройка. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещении тело 55-летнего мужчины.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
По данному факту проводится расследование.
Напомним, 8 апреля на Киевщине в результате пожара пострадали два человека.
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