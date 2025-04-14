В Житомирской области женщина погибла, врезавшись на телеге в электроопору
В воскресенье, 13 апреля, около 23:15 в Ушомирской общине Житомирской области произошла авария с участием гужевого транспорта
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что 57-летняя местная жительница, двигаясь на гужевой телеге, не справилась с управлением и съехала за пределы проезжей части, где произошло столкновение с электроопорой. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
Следователи полиции начали досудебное расследование и выясняют обстоятельства происшествия.
Правоохранители призывают водителей гужевого транспорта быть ответственными и заботиться о безопасности на дороге, особенно в темное время суток.
В Нацполиции подчеркивают, что гужевая телега должна быть оборудована световозвращателями: спереди белого цвета, сзади – красного.
Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо включить фонари: спереди – белого цвета, сзади – красного цвета, устанавливаемых с левой стороны телеги.
Напомним, в Житомирской области лоб в лоб столкнулись легковушки, погибла женщина, трое пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну.