В Житомирской области женщина погибла, врезавшись на телеге в электроопору

В воскресенье, 13 апреля, около 23:15 в Ушомирской общине Житомирской области произошла авария с участием гужевого транспорта

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 57-летняя местная жительница, двигаясь на гужевой телеге, не справилась с управлением и съехала за пределы проезжей части, где произошло столкновение с электроопорой. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Следователи полиции начали досудебное расследование и выясняют обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают водителей гужевого транспорта быть ответственными и заботиться о безопасности на дороге, особенно в темное время суток.

В Нацполиции подчеркивают, что гужевая телега должна быть оборудована световозвращателями: спереди белого цвета, сзади – красного.

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо включить фонари: спереди – белого цвета, сзади – красного цвета, устанавливаемых с левой стороны телеги.

Напомним, в Житомирской области лоб в лоб столкнулись легковушки, погибла женщина, трое пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну.