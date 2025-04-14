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В Житомирской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от мобилизации. При этом воинские части отказывались брать его на службу

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Жителя Житомирщины сочли годным к мобилизации. В сентябре 2024 года он получил повестку, однако в ТЦК так и не явился. Ведь раньше мужчину уже неоднократно вызывали для отправки в воинские части, однако его отказывались братья. Сам мужчина настаивал, что он присматривает за отцом, у которого вторая группа инвалидности, и он отказывается мобилизоваться.

В ТЦК подтвердили информацию о том, что мужчина действительно приходил к ним, а затем даже ездил в воинскую часть. Однако его отказались брать. Родители мужчины утверждали, что он ухаживает за больным отцом, потому что его другие дети находятся за границей.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он дважды отказывался принять повестку. При этом ВЛК сочло его пригодным к службе.