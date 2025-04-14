иллюстративное фото: из открытых источников

Суд признал жителя Львова виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Заключением военно-врачебной комиссии мужчину признали годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Однако он отказался получать повестку, согласно которой должен был явиться на отправку к месту службы, о чем был составлен соответствующий документ.

В дальнейшем 34-летний львовянин без уважительной причины не явился в ТЦК и СП для прохождения службы в рядах ВСУ. Следовательно, он нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

В итоге суд назначил мужчине наказание в 3 года заключения.

Напомним, ранее в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК. По его словам, он является сиротой, не имеет детей и ему "некого защищать".