11:59  14 квітня
В Україні оновили програму "Доступні ліки": які препарати додали
11:51  14 квітня
У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в автоцистерну: є постраждалі
06:18  14 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ – Вінниця – Жмеринка
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2025, 23:55

На Житомирщині чоловіка відмовлялись приймати на службу, але його покарали за ухилення від мобілізації

14 квітня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. При цьому військові частини відмовлялись брати його на службу

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. У вересні 2024 року він отримав повістку, проте до ТЦК так і не з'явився. Адже раніше чоловіка вже неодноразово викликали для відправки до військових частин, проте його відмовлялись брати. Сам чоловік наполягав, що він доглядає за батьком, в якого друга група інвалідності, і він відмовляється мобілізуватися.

У ТЦК підтвердили інформацію про те, що чоловік дійсно приходив до них, а потім навіть їздив до військової частини. Однак його відмовились брати. Батьки чоловіка стверджували, що він доглядає за хворим батьком, бо його інші діти перебувають за кордоном.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він двічі відмовлявся прийняти повістку. При цьому ВЛК визнало його придатним до служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації
У Львові 34-річного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
14 квітня 2025, 01:31
На Рівненщині неповнолітній організував бізнес на ухилянтах
12 квітня 2025, 17:53
У Києві викрили схему для ухилянтів: організовували "подорожі" за 15 тисяч доларів
11 квітня 2025, 20:25
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян на Луганщині
15 квітня 2025, 01:30
За кордон за 8000 доларів: на Закарпатті прикордонники зірвали втечу до Румунії
15 квітня 2025, 01:17
На Київщині під час пожежі загинув чоловік
15 квітня 2025, 00:55
Оформлення відстрочки від мобілізації за 17 тисяч доларів: у Тернополі затримали викладача та його дружину
15 квітня 2025, 00:22
Москва не боїться: Зеленський розповів, до чого пропагандисти Кремля вже готують росіян
15 квітня 2025, 00:10
У Херсоні окупанти скинули вибухівку на цивільне авто
14 квітня 2025, 23:35
Зеленський підписав закон про знижку на штрафи від ТЦК
14 квітня 2025, 23:20
Гралась на дорозі: на Рівненщині водій збив 6-річну дитину
14 квітня 2025, 22:55
Вибухи в Запорізькій області: загроза КАБів
14 квітня 2025, 22:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »