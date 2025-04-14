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На Житомирщині суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. При цьому військові частини відмовлялись брати його на службу

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. У вересні 2024 року він отримав повістку, проте до ТЦК так і не з'явився. Адже раніше чоловіка вже неодноразово викликали для відправки до військових частин, проте його відмовлялись брати. Сам чоловік наполягав, що він доглядає за батьком, в якого друга група інвалідності, і він відмовляється мобілізуватися.

У ТЦК підтвердили інформацію про те, що чоловік дійсно приходив до них, а потім навіть їздив до військової частини. Однак його відмовились брати. Батьки чоловіка стверджували, що він доглядає за хворим батьком, бо його інші діти перебувають за кордоном.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він двічі відмовлявся прийняти повістку. При цьому ВЛК визнало його придатним до служби.