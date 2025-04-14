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В Днепропетровской области вынесли приговор мужчине, который дважды уклонялся от призыва. Хотя ВВК сочла его годным

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Днепропетровской области мужчина получил две повестки, но отказался от мобилизации. Он объяснил это плохим состоянием здоровья. При этом летом 2024 года военно-больничная комиссия сочла его годным.

Когда мужчине пытались дать повестку для отправки в воинскую часть, он отказался ее получать и уклонился от призыва. Впоследствии ему снова пытались вручить повестку, но он так же не взял ее.

На суде мужчина заявил, что состояние здоровья ему не разрешает служить. Суд, проанализировав все материалы дела, признали его виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Закарпатье мужчина не пришел в ТЦК, потому что "любит фармацевтические приключения" и нуждается в помощи психотерапевта. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы без условного увольнения.