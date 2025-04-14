11:59  14 апреля
В Украине обновили программу "Доступные лекарства": какие препараты добавили
11:51  14 апреля
В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну: есть пострадавшие
06:18  14 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Винница – Жмеринка
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2025, 21:45

Решил, что он непригоден: в Днепропетровской области судили мужчину, который дважды отказывался от повестки

14 апреля 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области вынесли приговор мужчине, который дважды уклонялся от призыва. Хотя ВВК сочла его годным

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Днепропетровской области мужчина получил две повестки, но отказался от мобилизации. Он объяснил это плохим состоянием здоровья. При этом летом 2024 года военно-больничная комиссия сочла его годным.

Когда мужчине пытались дать повестку для отправки в воинскую часть, он отказался ее получать и уклонился от призыва. Впоследствии ему снова пытались вручить повестку, но он так же не взял ее.

На суде мужчина заявил, что состояние здоровья ему не разрешает служить. Суд, проанализировав все материалы дела, признали его виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Закарпатье мужчина не пришел в ТЦК, потому что "любит фармацевтические приключения" и нуждается в помощи психотерапевта. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы без условного увольнения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации
Во Львове 34-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации
14 апреля 2025, 01:31
На Ровенщине несовершеннолетний организовал бизнес на уклонистах
12 апреля 2025, 17:53
В Киеве разоблачили схему для уклонистов: организовывали "путешествия" за 15 тысяч долларов
11 апреля 2025, 20:25
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку на гражданское авто
14 апреля 2025, 23:35
Зеленский подписал закон о скидке на штрафы от ТЦК
14 апреля 2025, 23:20
Играла на дороге: в Ровенской области водитель сбил 6-летнего ребенка
14 апреля 2025, 22:55
Взрывы в Запорожской области: угроза УАБов
14 апреля 2025, 22:30
Удар по Сумам: увеличилось количество погибших и пострадавших
14 апреля 2025, 21:35
Актер Тарас Цымбалюк обратился к врачам из-за тревожных симптомов
14 апреля 2025, 20:47
Смерть главы ВЛК в Луцком ТЦК: в полиции назвали причину
14 апреля 2025, 20:40
Во Львовской области женщина убила мужа во время ссоры
14 апреля 2025, 20:20
Постоянно угрожает и бьет: на Волыни под стражу отправили мужчину, который запугивает бывшую жену
14 апреля 2025, 19:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »