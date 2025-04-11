Россияне обстреляли село в Херсонской области: повреждены дома

фото: Херсонская ОВА

В четверг вечером, 10 апреля, российские войска нанесли удар по селу Милово Бериславского района. Из-за вражеских атак повреждена жилая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, в Милово зафиксировано почти десять "прилетов". Из-за обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. Из-за вражеских атак один человек погиб, пострадали пять мирных жителей.