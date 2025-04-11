Оккупанты ударили по Николаевщине из артиллерии, — ОВА

До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...

04 апреля 2025

Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны

Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...