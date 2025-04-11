Оккупанты ударили по Николаевщине из артиллерии, — ОВА
За прошедшие сутки, 10 апреля, российские войска атаковали Куцурубскую общину Николаевского района
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Вчера, 10 апреля, в 07:23 враг совершил артиллерийский обстрел, а в 12:23 атаковал дроном типа FPV Куцурубскую общину", - говорится в сообщении.
К счастью, в результате вражеских ударов люди не пострадали.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. Из-за вражеских атак один человек погиб, пострадали пять мирных жителей.
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