В Житомирской области в горящем доме обнаружили тело женщины
Смертельный пожар произошел ночью 2 апреля в селе Перлявка Житомирского района. Тело погибшей обнаружили огнеборцы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Известно, что возгорание возникло около 2:15 в кирпичном жилом доме. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар. На полу в комнате спасатели обнаружили тело 56-летней женщины без признаков жизни.
"Вероятно возгорание произошло по неосторожности во время курения", — говорится в сообщении.
Окончательную причину трагедии устанавливают компетентные органы.
Напомним, во Львовском районе обнаружили тела двух человек - 84-летнего мужа и его 80-летней жены. Они отравились, вероятно, угарным газом.
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