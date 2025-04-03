В Житомирской области в горящем доме обнаружили тело женщины

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что возгорание возникло около 2:15 в кирпичном жилом доме. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар. На полу в комнате спасатели обнаружили тело 56-летней женщины без признаков жизни.

"Вероятно возгорание произошло по неосторожности во время курения", — говорится в сообщении.

Окончательную причину трагедии устанавливают компетентные органы.

Напомним, во Львовском районе обнаружили тела двух человек - 84-летнего мужа и его 80-летней жены. Они отравились, вероятно, угарным газом.