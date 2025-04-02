В Винницкой области на предприятии горел ангар с техникой: пострадали работники
Пожар произошел вечером 1 апреля на территории одного из предприятий в селе Михайлин Хмельницкого района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В ангаре возникло возгорание из-за нарушения правил пожарной безопасности при ремонте авто, в частности, электросварочных работ.
Огонь мгновенно охватил два грузовика, которые были внутри сооружения площадью 200 кв.м.
Двое работников – 37 и 46 лет – получили ожоги и были госпитализированы.
Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, 23 марта в Киевской области произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил здания и охватил 60 гектаров.
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