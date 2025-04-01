В Житомирской области в результате пожара погиб мужчина

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В деревянной летней кухне горела крыша и имущество внутри. Огонь успел распространиться на крышу гаража. Существовала угроза попадания пламени на дом, расположенный на расстоянии 2 метров. В летней кухне на полу спасатели обнаружили 50-летнего хозяина без признаков жизни.

Пожар потушили, дальнейшего распространения не допустили. Вероятно, возгорание произошло по неосторожности во время курения.

Окончательная причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, ночью 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района Харьковской области в пожаре погибла семья.