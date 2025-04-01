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01 апреля 2025, 16:51

Сразу несколько семей отравились угарным газом: госпитализировали четверых детей

01 апреля 2025, 16:51
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В нескольких областях за одну ночь сразу несколько один отравились угарным газом. Они находились в своих квартирах

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

На Львовщине, в Дрогобыче, две семьи отравились угарным газом в своих квартирах. В результате госпитализировали шесть человек, в том числе двое детей (10 и 14 лет).

Также несчастный случай произошел в Городке. В больницу попали двое жителей частного дома. В частности, 17-летний ребенок. На Днепропетровщине также отравились два человека, среди них - 16-летний ребенок.

"Будьте осторожны! Угарный газ – невидимый убийца. Проверяйте вентиляцию, соблюдайте правила безопасности при использовании газовых приборов и устанавливайте сигнализаторы угарного газа", - говорят спасатели.

Следует отметить, что отравление угарным газом чаще всего вызывает головную боль. Также человек, отравившийся угарным газом, может ощущать головокружение и усталость, затрудненное дыхание, одышку, сухой кашель, тошноту и рвоту. В таком случае нужно обязательно обращаться к медикам.

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