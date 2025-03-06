В Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила прессслужба областной полиции, передает RegioNews.

В конце 2024 года в милицию обратилась жительница поселка Романов Житомирской области. Она рассказала, что заметила беспорядок на могилах двух своих сыновей, погибших на фронте. Женщина заявила об исчезновении металлических флагштоков с флагами Украины и десантно-штурмовых войск ВСУ.

Полицейские установили причастность к преступлениям 55-летнего односельчанина потерпевшей. Муж ранее уже неоднократно был осужден за имущественные преступления и в 2017 году также совершил подобные противоправные действия на кладбище.

Правоохранители установили, что подозреваемый причастен еще к двум кражам флагов и металлическим жердям из могил павших защитников на том же кладбище.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении надругательства над могилами военнослужащих по корыстным и хулиганским мотивам. Ему грозит грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства повреждения памятного портрета погибшего защитника Украины.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах на Аллее Славы женщина угнала гильзы и монету из могилы защитника.