В Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников
В Житомирской области 55-летний мужчина повредил могилы четырех военнослужащих и воровал памятные вещи
Об этом сообщила прессслужба областной полиции, передает RegioNews.
В конце 2024 года в милицию обратилась жительница поселка Романов Житомирской области. Она рассказала, что заметила беспорядок на могилах двух своих сыновей, погибших на фронте. Женщина заявила об исчезновении металлических флагштоков с флагами Украины и десантно-штурмовых войск ВСУ.
Полицейские установили причастность к преступлениям 55-летнего односельчанина потерпевшей. Муж ранее уже неоднократно был осужден за имущественные преступления и в 2017 году также совершил подобные противоправные действия на кладбище.
Правоохранители установили, что подозреваемый причастен еще к двум кражам флагов и металлическим жердям из могил павших защитников на том же кладбище.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении надругательства над могилами военнослужащих по корыстным и хулиганским мотивам. Ему грозит грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства повреждения памятного портрета погибшего защитника Украины.
Ранее мы сообщали, что в Черновцах на Аллее Славы женщина угнала гильзы и монету из могилы защитника.