В Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных

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Правоохранители сообщили о подозрении фигуранту, завладевшему средствами родственников военнопленных и пропавших без вести

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Отмечается, что злоумышленник обещал предоставить информацию о попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Но это был обман.

Мошенник обманул родственников военных на более 80 тысяч гривен.

При получении очередного платежа в размере 26 тысяч гривен аферист был задержан.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим случаям мошенничества на сумму более миллиона гривен.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по факту мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще одну мошенническую схему выманивания денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. Житель Харькова выдавал себя за "участника волонтерской группы", якобы занимающегося обменом пленных.