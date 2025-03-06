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06 марта 2025, 08:15

В Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных

06 марта 2025, 08:15
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители сообщили о подозрении фигуранту, завладевшему средствами родственников военнопленных и пропавших без вести

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Отмечается, что злоумышленник обещал предоставить информацию о попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Но это был обман.

Мошенник обманул родственников военных на более 80 тысяч гривен.

При получении очередного платежа в размере 26 тысяч гривен аферист был задержан.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим случаям мошенничества на сумму более миллиона гривен.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по факту мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще одну мошенническую схему выманивания денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести. Житель Харькова выдавал себя за "участника волонтерской группы", якобы занимающегося обменом пленных.

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