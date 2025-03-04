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Лампадку у баннера своего мужа разместила жена защитника. Однако потом она заметила, что лампадку украли

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области привлек к административной ответственности 36-летнего мужчину. Известно, что он украл лампадку из Аллеи Героев в Калуше. На судебном заседании он свою вину признал, а также просил о минимальном наказании.

Потерпевшая в суде рассказала, что в прошлом году она вместе с ребенком поставила лампадку у баннера своего мужа на Аллее Героев. Потом женщина увидела, что лампадка исчезла.

Суд принял решение о наказании для мужчины: 30 часов общественных работ, а также 605,60 гривен судебного сбора.

Напомним, ранее в Одесской области двое 13-летних парней повредили портреты на могилах военных. Затем выяснилось, что семьи, в которых воспитываются подростки, состоят на учете как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.