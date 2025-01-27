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27 января 2025, 04:55

На Закарпатье объявили приговор школьной уборщице, которая ударила ученицу шваброй

27 января 2025, 04:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Береговский районный суд Закарпатской области признал виновной в совершении буллинга школьную уборщицу, ударившую 14-летнюю ученицу шваброй. За правонарушение суд назначил женщине 850 гривен штрафа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

По имеющимся данным, инцидент произошел еще 21 октября 2024 в Береговской гимназии имени Анны Горват. Отмечается, что школьная уборщица Сильвия Мазор совершили буллинг по отношению к 14-летней ученице, ударив ее шваброй для протирания пола.

"В материалах дела не указано, что стало причиной конфликта", - говорится в сообщении.

Относительно работницы составили протокол об админправонарушениях. На суде женщина признала свою вину. Ей назначили наказание – 850 гривен штрафа с уплатой 605 гривен судебного сбора.

Напомним, недавно в Ровенской области учитель избил ученика. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента по факту избиения учителем ученика Мульчицкого лицея в Варашской общине.

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