Мошенничество в интернете: в Житомирской области женщина приобрела несуществующий телефон

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина обратилась в полицию с заявлением об обмане. Она рассказала, что в социальной сети наткнулась на онлайн-магазин по продаже гаджетов. Женщина выбрала мобильный телефон по привлекательной цене и оформила заказ, оплатив всю стоимость.

Однако ни через три обещанных менеджером дня, ни через неделю она заказа так и не получила.

Продавец заблокировал женщину, а переписку удалил.

Общая сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила 11 тысяч гривен.

Полицейские устанавливают причастных к обману.

В то же время правоохранители призывают граждан заботиться о сохранении собственных средств, совершая любые финансовые операции в интернет-сети.

Напомним, в Запорожье женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонили злоумышленники, представившись работниками банка. Доверчивая женщина назвала им код, пришедший на ее телефон, а впоследствии с ее карточки списали почти 259 тысяч гривен.

Раньше мы рассказывали, как не стать жертвами аферистов онлайн.