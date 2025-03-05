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05 марта 2025, 19:21

Поставляли наркотики на "зону": в Житомирской области будут судить всех участников, причастных к наркотрафику

05 марта 2025, 19:21
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фото: Национальная полиция
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В Житомирской области будут судить "смотрящего", работника колонии и других участников группы за организацию наркотрафика в Райковское исправительное учреждение. Им грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает RegioNews.

Так, в сентябре 2024 года правоохранители заблокировали канал поставки наркотиков в Райковскую исправительную колонию.

Организовал наркобизнес 36-летний так называемый "смотрящий" за учреждением, а как сообщников привлек иждивенцев колонии, жителей Бердичева и Киева, а также работника этой колонии.

По данным следствия, смотрящий за учреждением контролировал все действия участников преступной организации, в том числе финансовые операции.

По указанию лидера, находившиеся на свободе сообщники маскировали наркотики и психотропы в предметах общего потребления, пищевых продуктах и средствах гигиены, а после формирования упаковок обеспечивали доставку "товара" – каннабис и метадон – к заказчикам.

Обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницком правоохранители разоблачили наркотрафик в исправительную колонию. Организаторами схемы оказались осужденные.

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