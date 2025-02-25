Житель Киева, укравший у военного тепловизор, может сесть на 8 лет

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Правоохранители задержали и сообщили о подозрении укравшему у военного тепловизор жителю столицы

Как передает RegioNews, об этом Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщает в Фейсбуке.

По словам военнослужащего, находясь в магазине, он оставил тепловизор на кассовой стойке и ненадолго отвлекся, после чего прибор скрылся.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения в маркете и с помощью криминалистов установили лицо, причастное к совершению преступления.

Им оказался 59-летний киевлянин, у которого полицейские обнаружили похищенное устройство.

Против мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве снова ухудшилось состояние воздуха. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).