фото: ГПСУ

Житель Житомира решил заработать на мужчинах, желающих попасть в страны Евросоюза

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Схема дельца предусматривала изготовление фиктивных документов о непригодности к службе со снятием с военного учета для дальнейшего выезда за границу.

Правоохранители задержали фигуранта при получении от "клиента" 20 тысяч долларов.

В дальнейшем во время обысков у него изъяли значительные суммы средств в отечественной и иностранной валютах, автомобиль, банковские карты и другие документы, подтверждающие его деятельность.

Злоумышленнику объявили подозрение. Его взяли под стражу с правом внесения залога в 908,4 тысяч гривен. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители в разных областях разоблачили схемы по незаконному выезду мужчин за границу. В частности, речь идет о продаже фейковых справок ВВК.