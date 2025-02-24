Фиктивные документы за $20 тысяч: в Житомире разоблачили очередную схему выезда за границу
Житель Житомира решил заработать на мужчинах, желающих попасть в страны Евросоюза
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.
Схема дельца предусматривала изготовление фиктивных документов о непригодности к службе со снятием с военного учета для дальнейшего выезда за границу.
Правоохранители задержали фигуранта при получении от "клиента" 20 тысяч долларов.
В дальнейшем во время обысков у него изъяли значительные суммы средств в отечественной и иностранной валютах, автомобиль, банковские карты и другие документы, подтверждающие его деятельность.
Злоумышленнику объявили подозрение. Его взяли под стражу с правом внесения залога в 908,4 тысяч гривен. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители в разных областях разоблачили схемы по незаконному выезду мужчин за границу. В частности, речь идет о продаже фейковых справок ВВК.