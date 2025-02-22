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22 февраля 2025, 03:30

Авто влетело в дерево: в смертельном ДТП на Житомирщине погиб мужчина

22 февраля 2025, 03:30
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители завершили расследование смертельной аварии. Выяснилось, что водитель после застолья пьяным сел за руль.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 4 января в Березовской общине. Тогда в результате столкновения автомобиля с деревом 52-летний житель Житомира получил травмы. Через несколько часов он скончался в больнице.

Правоохранители выяснили, что водитель Шевроле вместе с пассажиром ехал в тот день из села Давыдовки. Он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Проверка показала, что 40-летний водитель был пьян.

Правоохранители инкриминировали водителю нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области судили таксиста, который в пьяном виде сбил женщину насмерть. Известно, что он нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину, которая двигалась по правому краю проезжей части. Она скончалась на месте. Водитель в суде признал свою вину и раскаялся.

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