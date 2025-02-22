Авто влетело в дерево: в смертельном ДТП на Житомирщине погиб мужчина
Правоохранители завершили расследование смертельной аварии. Выяснилось, что водитель после застолья пьяным сел за руль.
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Сама авария произошла 4 января в Березовской общине. Тогда в результате столкновения автомобиля с деревом 52-летний житель Житомира получил травмы. Через несколько часов он скончался в больнице.
Правоохранители выяснили, что водитель Шевроле вместе с пассажиром ехал в тот день из села Давыдовки. Он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Проверка показала, что 40-летний водитель был пьян.
Правоохранители инкриминировали водителю нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Хмельницкой области судили таксиста, который в пьяном виде сбил женщину насмерть. Известно, что он нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину, которая двигалась по правому краю проезжей части. Она скончалась на месте. Водитель в суде признал свою вину и раскаялся.