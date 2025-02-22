Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 4 января в Березовской общине. Тогда в результате столкновения автомобиля с деревом 52-летний житель Житомира получил травмы. Через несколько часов он скончался в больнице.

Правоохранители выяснили, что водитель Шевроле вместе с пассажиром ехал в тот день из села Давыдовки. Он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Проверка показала, что 40-летний водитель был пьян.

Правоохранители инкриминировали водителю нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области судили таксиста, который в пьяном виде сбил женщину насмерть. Известно, что он нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину, которая двигалась по правому краю проезжей части. Она скончалась на месте. Водитель в суде признал свою вину и раскаялся.