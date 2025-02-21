В Киевской области осудили правоохранителя, который пьяным совершил смертельное ДТП

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За решетку отправили уже бывшего правоохранителя, который пьяным совершил смертельное ДТП в Обуховском районе Киевской области

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В июне 2022 года руководитель одного из районных управлений полиции Киевской области сел за руль в состоянии опьянения. Вечером на трассе Киев-Знаменка он потерял управление, из-за чего его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии погибла 68-летняя пассажирка встречной машины, а водитель – ее 69-летний мужчина, в тот же день скончался от травм в больнице.

В крови правоохранителя тогда обнаружили 1,23 промилле алкоголя.

Суд назначил ему наказание в 9 лет тюрьмы, а также удовлетворил гражданские иски на 1,5 млн. гривен.

Напомним, в Донецкой области будут судить военнослужащего, совершившего смертельное ДТП в Покровском районе. В сентябре 2024 года по его вине погибли три человека, в том числе ребенок.