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На Волыни признали виновным водителя смертельной аварией. На скамье подсудимых оказался мужчина, севший за руль трактора в пьяном состоянии

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд признал виновным 30-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения в пьяном состоянии, и вызвал смертельную аварию. Его приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, а также с запретом на управление транспортными средствами сроком на 5 лет.

Само ДТП произошло летом 2023 года. Тогда водитель трактора ЮМЗ-6 с прицепом на дороге в лесополосе вблизи села Тойкут района Ковеля взялся подвезти двух мужчин. Один из них, 63-летний мужчина, упал с прицепа и погиб под колесами трактора.

Следует напомнить, что ранее на Днепропетровщине судили водителя по ДТП , в котором погиб ребенок. Тогда водитель приближался к автобусной остановке. Он хотел развернуть автомобиль влево, но не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с Suzuki SX-4. В результате аварии погибла 12-летняя девочка.