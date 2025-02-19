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62-летний таксист в пьяном состоянии сел за руль и нарушил правила дорожного движения. В результате погибла женщина

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили водителя такси, который вызвал смертельное ДТП. Трагедия произошла зимой 2023 года. Тогда в состоянии опьянения 62-летний водитель такси нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину, которая двигалась по правому краю проезжей части. Потерпевшая погибла на месте. Сам водитель после ДТП уехал. Правоохранители его разыскали.

62-летний таксист частично признал свою вину. Он также сожалеет о ДТП и гибели человека.

В пользу сына погибшей суд взыскал в счет возмещения причиненного морального ущерба почти 573 тысяч гривен из водителя, а также 132 тысяч гривен из страховой компании. Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Напомним, что в Ровенской области будут судить водителя, из-за которого случилась смертельная авария. 34-летний водитель превысил скорость и столкнулся с легковушкой ЗАЗ под управлением 75-летнего мужчины. В результате аварии пенсионер и его жена погибли. Водителю теперь грозит до 10 лет лишения свободы.