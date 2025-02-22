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22 лютого 2025, 03:30

Авто влетіло в дерево: у смертельній ДТП на Житомирщині загинув чоловік

22 лютого 2025, 03:30
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці завершили розслідування щодо смертельної аварії. З’ясувалось, що водій після застілля п’яним сів за кермо

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 4 січня у Березівській громаді. Тоді внаслідок зіткнення автомобіля з дерево 52-річний житель Житомира отримав травми. За кілька годин він помер у лікарні.

Правоохоронці зʼясували, що водій Chevrolet разом з пасажиром їхав в той день з села Давидівки. Він виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Перевірка показала, що 40-річний водій був пʼяний.

Правоохоронці інкримінували водію порушення правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння, яке спричинило смерть людини. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині судили таксиста, який в п'яному стані збив жінку на смерть. Відомо, що він порушив правила дорожнього руху та наїхав на жінку, яка рухалася по правому краю проїзної частини. Вона померла на місці. Водій у суді визнав свою провину та розкаявся.

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