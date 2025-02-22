Авто влетіло в дерево: у смертельній ДТП на Житомирщині загинув чоловік
Правоохоронці завершили розслідування щодо смертельної аварії. З’ясувалось, що водій після застілля п’яним сів за кермо
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Сама аварія сталась 4 січня у Березівській громаді. Тоді внаслідок зіткнення автомобіля з дерево 52-річний житель Житомира отримав травми. За кілька годин він помер у лікарні.
Правоохоронці зʼясували, що водій Chevrolet разом з пасажиром їхав в той день з села Давидівки. Він виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Перевірка показала, що 40-річний водій був пʼяний.
Правоохоронці інкримінували водію порушення правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння, яке спричинило смерть людини. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині судили таксиста, який в п'яному стані збив жінку на смерть. Відомо, що він порушив правила дорожнього руху та наїхав на жінку, яка рухалася по правому краю проїзної частини. Вона померла на місці. Водій у суді визнав свою провину та розкаявся.