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Два действующих депутата и преступник получили подозрения за вымогание средств у бывшего чиновника одного из городов области

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигуранты – ранее судимый мужчина и двое депутатов, возглавляющих коммунальные предприятия, требовали у экс-заммэра несуществующий долг в 60 тысяч долларов. При этом подозреваемые угрожали жертве и членам его семьи физической расправой и уничтожением имущества.

Злоумышленники, привлекая неустановленных лиц, с целью запугивания экс-чиновника забросили светошумовые гранаты во двор, а также совершили поджог его дома и автомобилей.

Под давлением мужчина передал им часть "долга" в 22 тысячи долларов. После этого злоумышленников задержали.

Суд взял фигурантов под стражу. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Напомним, в Киевской области ночью 20 января двое парней похитили годовалого ребенка из-за вымышленного долга в 200 тысяч долларов.