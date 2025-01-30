В Киевской области адвокат "сливал" клиентам данные госреестра судебных решений

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Подозрение объявили действующему адвокату Совета адвокатов Киевской области, который незаконно получал информацию из Единого госреестра судебных решений и передавал ее своим клиентам

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Адвокат без ведома судьи одного из судей Киевской области входил в ЕРСР под ее логином и паролем. В реестре он получал полную информацию о решениях судов, в том числе относящихся к его клиентам и передавал ее через мессенджеры. В частности, так он, среди прочего, предупредил заказчиков его услуг о запланированных следственных действиях по мошенническим колл-центрам.

Такими действиями адвокат допустил утечку информации из Реестра и огласил сведения досудебного расследования.

Решается вопрос взятия адвоката под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре будут судить экс-помощницу судьи, которая "сливала" уголовным авторитетам информацию с закрытой базы.