В Житомирской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево: погибла женщина
ДТП произошло 10 декабря около шести утра в селе Няновцы Коростенского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Toyota RAV4 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Травмы получили 46-летний водитель и 45-летняя пассажирка внедорожника. К сожалению, женщина скончалась в "скорой" дороге в больницу. Мужчину госпитализировали в реанимацию.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.
Напомним, вечером 4 декабря вблизи села Вербляны на Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом и фурой. Один из водителейпогиб на месте.
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
Подорвал жену гранатой: жителю Киевщины объявили подозрение
11 декабря 2024, 01:13В Тернопольской области мужчину осудили за развращение пятилетней девочки
11 декабря 2024, 00:29В Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку: в полиции отреагировали
10 декабря 2024, 23:46Дело Червинского о взятке: суд продлил меру пресечения
10 декабря 2024, 22:14Елена Шуляк сообщила, сколько средств уже выплатили украинцам по программе єВідновлення
10 декабря 2024, 21:33Зеленский отреагировал на дроновую атаку по автомобилю МАГАТЭ
10 декабря 2024, 21:06В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара
10 декабря 2024, 20:38Российский удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти
10 декабря 2024, 20:08В МАГАТЭ заявили о дроновой атаке на их автомобиль, который ехал на Запорожскую АЭС
10 декабря 2024, 20:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев