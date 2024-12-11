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ДТП произошло 10 декабря около шести утра в селе Няновцы Коростенского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Toyota RAV4 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Травмы получили 46-летний водитель и 45-летняя пассажирка внедорожника. К сожалению, женщина скончалась в "скорой" дороге в больницу. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 4 декабря вблизи села Вербляны на Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом и фурой. Один из водителейпогиб на месте.